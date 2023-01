Yeliz Koc: Rabenmutter-Vorwürfe! Sie wehrt sich gegen die Kritik

Zwölf Tage Thailand für "Kampf der Realitystars" und knapp drei Wochen für ihre neue Datingshow "Make Love, Fake Love" auf Mallorca. Yeliz war im Jahr 2022 viel unterwegs und erntet dafür viel Kritik auf Social Media. Jetzt wendet sich die 29-Jährige in einem Statement an andere Mütter: "Alle, die ihre Kinder in den Kindergarten stecken, sind richtig schlechte Mütter. Ja, ihr solltet Euch schämen, dass ihr eure Kinder in den Kindergarten steckt, um Geld zu verdienen.", sagt Yeliz mit ironischem Unterton.

Damit möchte Yeliz jetzt ein für allemal klarstellen, dass sie sehr viel Zeit mir ihrer Tochter Snow verbringe, im Schnitt sogar mehr, als Mütter deren Kinder in den Kindergarten gehen.

