Uwe Ochsenknecht: Nach Doku - Will er nichts mehr mit seiner Familie zutun haben?

Dass Uwe Ochsenknecht nichts mit den Dreharbeiten von "Diese Ochsenknechts" zu tun hat, war schon lange bekannt. Alleine deshalb heißt die Familien-Doku auch nicht "Die Ochsenknechts", wie Ex Natascha Ochsenknecht bereits verriet. Doch hat der Schauspieler auch privat kaum Kontakt zu seiner Familie? Einige Fans seiner Tochter Cheyenne wurden nun stutzig, nachdem Uwe nie in Aufnahmen ihrer Hochzeit, die in der Doku begleitet wurde, zu sehen war. In einer Fragerunde auf Instagram, wollte nun ein Nutzer wissen, ob der 67-Jährige zu dieser gar nicht erst erschienen ist. Darauf hat das Küken der Familie jedoch ein klare Antwort: