Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt ist es offiziell!

Gemeinsam im Pärchen-Urlaub

In ihrer Instagram-Story teilt Yeliz mehrere Clips aus ihrem Urlaub. Bevor ihr Kind das Licht der Welt erblickt, möchte sie sich eine kleine Auszeit und etwas Entspannung gönnen. Doch natürlich ist sie nicht alleine im Urlaub! Auch Jimi Blue teilt in seiner Story eine Aufnahme von dem hübschen Pool, der auch auf dem Account seiner Liebsten zu sehen ist. Spätestens jetzt ist klar, dass zwischen den beiden alles wieder in Ordnung sein dürfte, denn sonst wären sie sicherlich nicht gemeinsam in den Urlaub geflogen...

Ob es wohl bald auch ein neues Pärchen-Foto von den beiden geben wird? Dann könnten ihre Fans nämlich endlich aufatmen...