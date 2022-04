Yeliz Koc & Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt müssen die Anwälte einschreiten

Nachdem ihr Ex in der Reality-Show "Diese Ochsenknechts" gegen sie ablederte, ließ die 28-Jährige nun in ihrem neuen Podcast wissen: "Jimi schuldet mir ungefähr 20 000 Euro! Da habe ich keinen Strom miteingerechnet, kein Internet, kein Essen, keine Urlaube." Und auch Jimi Blues Vater-Qualitäten werden heftig kritisiert: Er hätte die gemeinsame Tochter Snow (6 Monate) zuletzt im Februar gesehen, so Yeliz. Außerdem hätte er das Baby ohne ihr Einverständnis für seine eigene Show vor die Kamera gezerrt, während Yeliz in Thailand "Kampf der Realitystars" drehte!

Erwartungsgemäß streitet Jimi sämtliche Vorwürfe ab. Ein enger Bekannter der Familie bestätigt im InTouch-Talk: "Das ist schlicht und ergreifend alles erstunken und erlogen." Und weiter: "Yeliz scheint unter einem kompletten Realitätsverlust zu leiden. Jimi lässt sich das nicht länger gefallen und geht jetzt per Anwalt gegen diese Lügen vor!"

Von Versöhnung also keine Spur, im Gegenteil: Die nächste Runde könnte sogar vor Gericht stattfinden!