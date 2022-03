Yeliz Koc: Baby-Drama! Sie macht ein trauriges Geständnis

Für Yeliz ist mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Snow ein riesen Traum in Erfüllung gegangen. Der TV-Star wollte schon immer Mama werden und geht in ihrer Rolle total auf. Doch was sie sich vermutlich weniger erträumt hat, war der Zoff mit ihrem Ex und Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht. Die beiden trennten sich vergangenen Herbst noch vor der Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Kein Wunder also, dass Yeliz das alleinige Sorgerecht für die kleine Snow hat. Für den Reality-Star sei jedoch wichtig, dass Snow eine Beziehung zu ihrem Vater aufbaut. So lautet die Vereinbarung zwischen den beiden, dass Jimi seine Tochter jederzeit besuchen kann. Doch nun verriet die Influencerin ein pikantes Detail!

Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, wie oft Snow ihren Papa Jimi sieht. Eine genaue Antwort bekamen die Fans von Yeliz jedoch nicht. Stattdessen überraschte sie mit der Angabe: "Das letzte Mal im Februar". Weshalb Jimi seine Tochter zuletzt im Februar gesehen hat, verriet der TV-Star jedoch nicht und ließ die Aussage so stehen...