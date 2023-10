Yeliz Koc & Yasin Mohamed: "Wir haben uns besser verstanden, als wir dachten"

Was läuft denn da zwischen Yeliz Koc und Yasin Mohamed? Die ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin und der Realitystar lernten sich bei "Kampf der Realitystars" kennen und verstanden sich auf Anhieb gut miteinander. Jetzt ließen sich die beiden häufiger zusammen in München blicken, genossen ein Lunch-Date miteinander und aßen bei Yasin in der Wohnung am Abend Pizza. Läuft da jetzt etwa mehr?