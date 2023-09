Yvonne Woelke: Wutanfall auf Peters Finca!

Yvonne Woelke ist mal wieder zu nach Mallorca gereist! Neben Peter Klein besuchte sie auch eine andere alte Bekannte: Daniela Büchner. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Yvonne ein gemeinsames Bild von ihrem Treffen und schwärmte: "Zwei Herzensmenschen haben sich getroffen. Es war so schön und herzlich! Bin schockverliebt in Dannys Familie. Danke für die tolle Zeit." Doch die Blondine ahnte bereits, dass sich einige spitze Zungen nicht zurückhalten können. "Alle negativen Kommentare werden gelöscht. Also schreibt erst gar keine. Danke." Ihre Bitte wurde jedoch eiskalt ignoriert...