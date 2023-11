Yvonne Woelke: So verläuft das erste Aufeinandertreffen mit Iris Klein bei "Das große Promi-Büßen"

Für Yvonne Woelke geht es bereits in Folge eins auf den Büßer-Stuhl. Was sie dabei erwartet, ahnt sie vorher noch nicht: Zum ersten Mal seit dem Betrugs-Skandal wird Iris Klein mit Yvonne sprechen - und lässt dabei ihrem Ärger freien Lauf: "Sie braucht einen Exorzisten – denn ich bin ja in ihrem Kopf! Sie redet seit einem halben Jahr von nichts anderem, außer von mir.", sagt Iris. Wie wird Yvonne wohl auf die Vorwürfe reagieren?

Das gibt es am Donnerstag, um 20:15 Uhr auf ProSieben – oder schon jetzt in der exklusiven „Das große Promi-Büßen“-Preview bei Joyn PLUS+ zu sehen.