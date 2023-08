Yvonne Woelke & Peter Klein: Ein Sohn! "Yvonne ist in freudiger Erwartung"

Seit Monaten wird getuschelt, ob zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke mehr als Freundschaft läuft. Die beiden nehmen sogar gemeinsam an der Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" teil. Aus einem Rohbau müssen sie innerhalb kürzester Zeit eine Traumwohnung zaubern. In der nächsten Folge, die bereits schon jetzt bei RTL+ abrufbar ist, ist das Kinderzimmer an der Reihe...