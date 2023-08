Yvonne Woelke & Peter Klein: Mega-Zoff im Schlafzimmer!

Seit Monaten wird spekuliert, ob zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke mehr als nur Freundschaft läuft. Auch in der neuen Sendung "Einsatz in 4 Wänden" können die beiden die Finger nicht voneinander lassen. Immer wieder fummelt Peter vor der Kamera an Yvonne rum. Achja, arbeiten tun die beiden auch noch. In der Show müssen sie einen Rohbau in ein Traumwohnung verwandeln, um am Ende die 50.000 Euro Preisgeld zu kassieren. In der letzten Sendung war das Schlafzimmer dran. Doch ausgerechnet bei dem Thema gab es Zoff...