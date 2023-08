Peter Klein & Yvonne Woelke: Ja, es ist wahr! Sie planen ihre gemeinsame Zukunft

Vor einigen Tagen drehten die beiden Peters Musikvideo auf Mallorca. Die "BILD"-Zeitung durfte sie begleiten. In dem Video suchen Yvonne und Peter immer wieder die Nähe zueinander. Am Strand halten sie sogar kurz Händchen. "Mein gemeinsamer Wunsch für die Zukunft ist, dass wir beide zusammenfinden. Dass wir gemeinsam glücklich werden", verrät Peter im Interview mit dem Blatt. Yvonne will in nächster Zeit offenbar öfters zu ihm nach Mallorca kommen. "Ich besuche Peter und wir planen ein bisschen die Zukunft für uns beide."