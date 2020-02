Vor über 20 Jahren hielt Heimwerker-König Tim Taylor seine Familie in „Hör mal, wer da hämmert“ ordentlich auf Trab. Ein Platz in Hollywood war Darsteller Tim Allan sicher, doch was macht eigentlich der Rest der lustigen Schauspieler-Crew heute?

Zachery Ty Bryan alias Brad Taylor heute

Auch Zachery Ty Bryan gelang mit der beliebten Kult-Sitcom der große Durchbruch. Als ältester Sohn Brad begeisterte er nicht nur das Publikum, sondern auch die Produzenten, so kann sich der Amerikaner heute jedenfalls nicht über einen Mangel an Rollenangeboten beklagen. Insbesondere Serien scheinen Zachery Ty Bryan im Blut zu liegen. Ob „Buffy“ (2002), „Smallville“ (2003) oder „Veronica Mars“ (2005), die Liste seiner Auftritte ist lang. Zuletzt mussten sich seine treuen Anhänger in Abstinenz üben, denn seitdem Zachery 2007 seine Jugendliebe Carly Matros heiratetet, ist es ungewohnt still geworden um den frisch getrauten Schauspieler.