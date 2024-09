ZDF Fernsehgarten: Diese Folge mit Andrea Kiewel läuft nicht im TV

Eigentlich ist schon in wenigen Wochen Schluss mit dem ZDF-"Fernsehgarten". Jährlich verabschiedet sich die Sendung zur kühleren Jahreszeit in die Saisonpause. Den Abschluss macht passender Weise das "Oktoberfest" – doch in diesem Jahr sieht der Übergang in den Herbst erneut ein wenig anders aus.

Wie auch bereits im vergangenen Jahr dürfen sich alle Fans und Zuschauer:innen freuen: Denn nach der letzten Folge sind noch zwei weitere geplant! Am 4. Oktober wird es ein exklusives Live-Event geben, das nur direkt vor Ort miterlebt werden kann. Zwei Tage später, am 6. Oktober, können alle weit Entfernten aufatmen: Diese Sendung wird live im TV übertragen werden.