"ZDF-Fernsehgarten": Regeländerung! Selbst Andrea Kiewel ist verwundert

Für die Sendung hatte der TV-Koch mit Spargel gefüllte Blätterteigtaschen vorbereitet. Doch als er diese in mundgerechten Stücken servieren wollte, sah er sich mit einem Problem konfrontiert: Er hatte kein Messer parat und wusste zunächst auch nicht, wo eins zu finden ist. In den vergangenen Jahren war das nie ein Thema, denn Schneidewerkzeug lag in seiner kleinen Show-Küche immer bereit. Nicht aber in der "Fernsehgarten"-Saison 2025. Denn es gibt eine Regeländerung.