Daniel Hartwich vor der Diät: Früher wog er 140 Kilo!

Daniel Hartwich ist groß, schlank und attraktiv. Wenn er vor der TV-Kamera steht, werden viele seiner Fans schwach. Doch der Moderator sah nicht immer so aus. Mit 18 Jahren brachte er unglaubliche 140 Kilo auf die Waage. Es dauerte ziemlich lange, bis er sich dazu überwinden konnte, seinen Lebensstil dauerhaft zu ändern. Heute wiegt der gebürtige Frankfurter nur noch 85 Kilo und hält sein Gewicht durch regelmäßige Workouts. Bis er an diesem Punkt ankam, hatte er allerdings mit einigen Hürden zu kämpfen.

Der typische Jo-Jo-Effekt

„Ich hatte das typische Jojo-Effekt-Problem“, erinnert Hartwich sich im Gespräch mit dem Kölner „Express“ zurück. „Ich habe zu- und wieder abgenommen, dann wieder zu- und wieder abgenommen.“ Doch irgendwann machte es Klick. „Seitdem trainiere und jogge ich jeden zweiten Tag und habe keine Gewichtsprobleme mehr!“ 2011 fasste der heute 39-Jährige den Entschluss, sein Leben auf den Kopf zu stellen und sich endlich seiner körperlichen Fitness zu widmen. Nachdem er sein Idealgewicht lange Zeit nicht halten konnte, hat er es nun endlich geschafft.

Daniel Hartwich: So hat er 55 Kilo abgenommen!

Kritik an seinem Körper

In der Vergangenheit wurde Hartwichs Gewicht immer wieder scharf kritisiert. Besonders im Internet machten sich Fans über seinen Bauchansatz lustig. "Daniel Hartwich hat wieder zugelegt, oder? Vom früheren Pummel noch weit entfernt, aber die Einstellung war gerade unvorteilhaft“, kritisierte ein User beispielsweise auf der offiziellen Facebook-Seite des Dschungelcamps. Auch Joachim Llambi konnte sich während einer „Let’s Dance“-Sendung einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. „Wenn ich Sie so ansehe, war es ein langer Winter“, feuerte der Juror und legte dann sogar noch einen drauf. „Ich habe Angst, dass Sie einen Werbevertrag für gutes Essen haben!“ Autsch!

Vom Pummelchen zum Muskelpaket

Inzwischen macht es den Anschein, als hätte Hartwich nicht nur Gewicht verloren, sondern auch an Muskelmasse zugelegt. Im Vergleich zu vorher wirkt sein Körper wesentlich straffer und trainierter. Hoffentlich verfällt er nicht in alte Muster und kann sein Traumgewicht nun endlich halten. Es wäre ja ziemlich ärgerlich, wenn er die hart abtrainierten 55 Kilo irgendwann wieder auf den Hüften hat! So weit will er es allerdings nicht kommen lassen. Zu schmerzlich ist die Erinnerung an die Tage, an denen er noch als Pfundskerl galt und sich immer wieder fiese Kommentare über seinen Körper anhören musste. Was für Privatpersonen schon nicht ganz einfach ist, macht sich bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, umso deutlicher bemerkbar. Wer ständig von Kameras verfolgt wird, der steht auch schnell im Fokus der Fans – mit all seinen vermeintlichen Makeln.