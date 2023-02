Alex Mariah Peter: Jobs! So lief ihre Karriere nach GNTM

Im Mai 2022 sicherte sich das Model gemeinsam mit Influencer-Freundin Novalanalove einen weiteren heißbegehrten Job: Sie wurde Kampagnen-Gesicht von "Dior Beauty". Die Erfolgssträhne hielt weiter an und schon kurz darauf konnte es Alex selbst kaum fassen. Sie wurde für die europäische Beauty-Kampagne für Kylie Jenners Make-up-Brand "Kylie Cosmetics" ausgewählt. "Ich durfte vor ein paar Wochen für Kylie Cosmetics shooten. Das bedeutet: In Europa bin ich das Kampagnengesicht. Was ist das bitte für eine unglaubliche Ehre?", teilte Alex damals auf Instagram.

Dass in ihr ein echtes Boss-Girl steckt, bewies sie außerdem mit der Veröffentlichung ihrer ersten eigenen Kollektion mit "Peek & Cloppenburg Düsseldorf". Und das ist lange noch nicht alles – "Über die meisten bedeutungsvollen Projekte darf man ja im Vorfeld nicht reden, aber es ist auf jeden Fall noch einiges in der Pipeline", verrät das Model mit südkoreanischen und südafrikanischen Wurzeln im Interview. Ihr Vermögen soll laut thinkingmeme.com derzeit rund 450.000 US-Dollar betragen.