Alexandra Popp nach Trennungsgerüchten: Sie muss erneut einstecken!

Die Frauen-Nationalmannschaft verlor ihr Spiel gegen Kolumbien mit 1:2. Ein harter Schlag für Alexandra Popp, die sehr auf einen Sieg gehofft hat. Doch die Glückssträhne ihres ersten Spiels gegen Marokko (6:0) konnten die Mannschaft nicht fortführen. Stattdessen hatten die Kolumbianerinnen wenig Erbarmen mit den deutschen Spielerinnen. Ihnen eilt der Ruf voraus, dass sie eher "hart" spielen würden, und das bekam auch Alexandra Popp zu spüren. "Erst kriege ich einen Ellenbogen in die Rippen, dann geht sie mir die ganze Zeit in den Körper. Ich weiß nicht, ob das sein muss", berichtet die Fußballerin nach der Kolumbien-Pleite am Wochenende.

Damit reiht sich das Spiel in eine Serie eher unerfreulicher Ereignisse der letzten Wochen ein. Denn nicht nur sportlich steht Alexandra Popp vor großen Herausforderungen, sondern auch im Privatleben der Sportlerin geht es drunter und drüber.

Nun brauch sie den Rückhalt und die Geborgenheit von Freunden, Familie und ihrem Team. Doch ausgerechnet Trainerin Voss-Tecklenburg fällt ihr nun in den Rücken. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte die Trainerin: "Wir müssen das sauber herunterspielen. Aber was soll ich sagen? Wir müssen mehr Ergebnisfußball denken. Jetzt ist der Druck größer, damit müssen wir umgehen können."

Ob Alexandra Popp mit diesem Druck gerade umgehen kann, wird sich am Donnerstag beim Spiel gegen Süd-Korea zeigen...