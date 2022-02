Amira Pocher: Flucht aus Deutschland! Sie lässt alles hinter sich

Und auch Gerüchte um eine Ehekrise wurden in letzter Zeit laut. "Ich bin einfach richtig, richtig down gewesen die letzten Tage, habe sehr viel geweint", so die Moderatorin. Dann stellt sich heraus: Bei den Pochers wurde eingebrochen! Deswegen müsse sie jetzt erst einmal in den Urlaub … Offenbar das perfekte Rezept gegen diffuse Blitz-Depressionen, denn schon am nächsten Tag sind die Tränen versiegt – und Amira packt Bikinis in den ansonsten fertig bestückten Koffer. Baden geht sie ausschließlich in Kreationen von Agent Provocateur (ab ca. 300 Euro) oder einem Swimsuit von Zimmermann (rund 350 Euro). Auch den Aufenthalt in der VIP-Lounge am Flughafen teilt sie mit den Fans, schließlich zeigt man gern, dass man First Class in den Oman düst, für rund 2.300 Euro. Pro Person! Während Amira sich aus dem Flieger postet, dürfen Kenner ihre Uhr bewundern, eine "Royal Oak" von Audemars Piguet im Wert von rund 25.000 Euro. Und natürlich kommen auch die beiden Cartier-Armreife für je 16.000 Euro ins Blickfeld des Betrachters. Dass das Ehepaar Pocher am Ziel standesgemäß absteigt, versteht sich wohl von selbst: Im Luxusresort "Six Senses Zighy Bay" kostet eine Nacht schlappe 1.500 Euro. Klar, man muss auch gönnen können, darf sich aber dennoch fragen, was denn aus Amiras Tränen wurde. Von denen ist plötzlich nämlich nicht mehr die Rede. Anscheinend gibt’s für sie kein besseres Trostpflaster, als öffentlich im Luxus zu schwelgen....

