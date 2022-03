Amira Pocher: Kostet Olivers Eifersucht sie den "Let's Dance"-Sieg?

Amira hält Abstand

"Er hat sicher Angst, weil er ganz genau weiß, wie viele Paare sich bei ‚Let’s Dance‘ gefunden haben", sorgte sich Amira bereits in ihrem Podcast. Und verkündete noch vor Show-Beginn: "Ich werde alles dafür tun, dass Oli ein gutes Gefühl dabei hat, weil ich nicht will, dass sich mein Mann sinnlos Sorgen machen muss!" Auch textilarme Tanz-Outfits sind deshalb tabu: "Ich werde euch keine knappen Britney-Spears-Kostüme liefern", stellte Amira klar.

Und selbst bei den Proben scheint Amira stets einen Sicherheitsabstand zu ihrem Tanzpartner Massimo einzuhalten! Schließlich guckt Oli ganz genau hin … "In der Show, da sind wir wirklich Wange an Wange – das muss ja während der Probe nicht sein", findet Amira. Klar, das kann man so sehen. Ob man sich mit all diesen Befürchtungen im Nacken allerdings in die Herzen der Zuschauer und der Jury tanzen kann, wird sich zeigen …

Diese Traumpaare haben bei "Let's Dance" zueinander gefunden: