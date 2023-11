Amira Pocher: Tabula rasa nach Trennung! Sie packt ihre sieben Sachen

Bei ihrem Auszug aus ihrem im Kölner Stadtteil Hahnwald gemeinsamen Haus hat Amira wohl ein paar Kisten vergessen: Die Weihnachtsdekoration! Wie Fotos jetzt zeigen, hat die zweifache Mutter nun alle Kisten mit dem Festtagsschmuck aus ihrem alten Zuhause in ihr neues gebracht. Denn in diesem Jahr wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Damit ihre Kinder trotzdem eine schöne Weihnachtszeit haben können, möchte es Amira ihnen offenbar so schön wie möglich gestalten.