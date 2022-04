Amira Pocher & Massimo Sinato: Jetzt kommt die Wahrheit über ihre Gefühle ans Licht

Bei einem Blick auf die "Instagram"-Profile von Massimo und Amira wird schnell deutlich: Die beiden sind in ihre Ehepartner Rebecca Mir und Oliver Pocher immer noch so verliebt wie am ersten Tag. So teilten Amira sowie Massimo in den letzten Tagen allerhand Schnappschüsse, die sie mit ihren Liebsten im gemeinsamen Pärchenurlaub zeigten! Die beiden haben die "Let's Dance"-Pause der Feiertagswoche also dazu genutzt, um mit ihren beiden Lieben ein wenig Zweisamkeit zu genießen, nachdem sie in den letzten Wochen nur wenig Zeit füreinander hatten. Von Eifersucht und Fremdgehgerüchten kann bei dem Anblick definitiv nicht mehr die Rede sein!

Ob Amira und Massimo den wilden Ehe-Aus-Geschichten mit ihren Schnappschüssen wohl ein jähes Ende setzten konnten? Wir können gespannt sein ...