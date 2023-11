Amira Pocher & Sebastian Pannek: Autsch! Jetzt wird es für Amira richtig bitter

Amira nahm vor zwei Jahren einen Podcast mit Pietro Lombardi auf, in dem sie ordentlich aus dem Nähkästchen plauderte. Ex-Bachelor Sebastian Pannek wurde damals von der 31-Jährigen aufs Übelste beleidigt: "Eine kleine Geschichte plaudere ich noch aus dem Nähkästchen über einen Bachelor, der hat sich schon mal mit mir angelegt und ich mich mit ihm", hieß es in dem Podcast. Weiter zog sie über Sebastians Frau her und machte seine psychischen Probleme öffentlich: "Ekelhafter Typ, hasse ich abgrundtief, seine Frau mag ich auch überhaupt nicht. Der war nachweislich in der Geschlossenen anscheinend."

Amira erzählt weiter, dass ihr diese Information von einer Mitarbeiterin der geschlossenen Abteilung mitgeteilt habe: "Amira, der hat wirklich einen Knacks, der verkraftet dieses Öffentlichkeitsleben nicht.", hieß es. Amira und Sebastian gerieten einmal aneinander, da er sie dafür kritisierte, dass sie hochschwanger Rollschuh gefahren war.

Das lässt sich Sebastian nicht gefallen und macht Amiras Lästerei nun auf Instagram öffentlich.