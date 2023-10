Amira & Oliver Pocher: Alles Fake! Heftige Vorwürfe stehen im Raum

Oliver und Amira Pocher sorgen momentan für jede Menge Schlagzeilen. Erst im August gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Während Olli seiner Ex hinterhertrauerte, soll sie längst einen neuen Mann an ihrer Seite gehabt haben. Als Olli davon vor wenigen Tagen erfuhr, zog er drastische Konsequenzen. "Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und dem dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich. Damit endet unser Podcast mit einer letzten voraufgezeichneten Folge vom 11. September am kommenden Freitag", verkündete der Comedian auf Instagram. Die Fans stellen sich ganz klar auf seine Seite...