Amira & Oliver Pocher: Können sie ihre Ehe wirklich noch retten?

Die Spekulationen lösten die Fans aus. Denen fiel auf: Amira trägt ihren Ehering gar nicht mehr. Im Podcast fragte Oli dann direkt: "Wo ist dein Ehering?"

Amira antwortet entschuldigend: "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum. Aber ich trage gar keinen Schmuck. Schon seit Wochen nicht." Die Stimmung bleibt angespannt. "Mann, Olli", sagt sie, und gibt zu: "Es ist halt im Moment schwierig. Das wissen die Leute in unserem Umfeld und einer hat gequatscht, aber so ist es." Ehrliche Worte. Die beiden wollen keine heile Welt vortäuschen. Amira gibt zu: "Das Ganze ist ja nicht erst seit gestern bei uns."