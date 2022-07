Vanessa Mai: So war das Kennenlernen mit Andrea Berg wirklich!

Weiter berichtet die 30-Jährige, dass sie und Andrea Berg jedoch schnell auf einer Wellenlänge waren: "Und wir beide sind sehr harmonieliebend so und wir wollen immer, dass alle sich irgendwie verstehen und dass man mit offenen Armen auf die Leute zugeht und so. Und deswegen war es auch mir wichtig so, hoffentlich werde ich irgendwie akzeptiert, auch in der Familie natürlich so. Das eine ist zweitrangig, dass wir irgendwie Künstlerinnen sind, aber natürlich wollte ich in erster Linie so in die Familie halt aufgenommen werden." Das scheint nun ja auch super zu funktionieren, wie die beiden bei ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei Andreas großer Jubiläumsshow in Aspach gewiss unter Beweis stellen werden.

Doch was ist bei Andrea Berg und ihrem Mann Uli Ferber los? Mehr dazu erfährst du im Video: