Andrea Berg & Uli Ferber: Bitteres Ehe-Drama! Sie flieht nach Südafrika

Noch dazu bleibt bei all den Sorgen wenig Luft für Zärtlichkeiten und Zuneigung. War es das, was der Sängerin in ihrer Ehe zuletzt vor allem sehr gefehlt hat? In ihrem neuen Song „SOS an Wolke 7“ gibt sie sogar einen Einblick in ihr Seelenleben. „Erinnerst du dich noch daran, wie zärtlich unser Glück begann?“, fängt die erste Strophe an. „Aber manchmal wein ich heimlich stille Tränen. Und dann hab ich Angst, dass du sie nicht mehr siehst.“ Sind diese emotionalen Zeilen eine heimliche Botschaft an ihren Ehemann Uli? Schließlich sagte die Sängerin jüngst, dass sie alles in ihren Songs verarbeite.