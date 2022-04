Andrea Berg & Uli Ferber: Jetzt setzt sie alles aufs Spiel

Ihre Bühnen-Outfits sind zwar spärlich, doch das passt zu ihr und ihren Liedern. Nicht umsonst hat sie es bislang abgelehnt, für den Playboy blank zu ziehen. "So professionelle Nacktfotos haben für mich keinen Reiz. Nackt vor den blauen Müllsäcken dagegen, diese Jugendsünde hat doch eine wunderbare Leichtigkeit“, betont Andrea Berg, warum ihr das Foto gefällt. Sie würde es sogar wieder machen. "Ich könnte das Foto eins zu eins nachstellen, und man würde keinen Unterschied sehen. Mir passen auch meine Klamotten von vor 30 Jahren noch." Hat Andrea Berg kein Selbstwertgefühl mehr und lässt sich aufs Aussehen reduzieren? Obendrein brüstet sich ihr Mann damit: "Bevor ich Andrea kennenlernte, standen alle meine Kumpel auf sie und ich natürlich auch." Warum verrät Uli Ferber so etwas Intimes? Das ist ein Machogehabe aus dem Mittelalter. So eine Fleischbeschau ist für eine Frau verletzend. Andreas Mann sieht dies offensichtlich anders. Er ist sich seiner Frau sicher und setzt selbstgefällig in Punkto Eifersucht nach: "Ich fände es schlimmer, wenn sich niemand für Andrea interessieren würde und Männer ihr nicht hinterherschauen. Das macht mich ja auch stolz. Und ich weiß, dass ich mich auf Andrea hundertprozentig verlassen kann." Der Hotelier nennt es Liebe …