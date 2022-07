Andrea Berg zu Vanessa Mai: "Ich habe wirklich keine Lust mehr"

"Wenn wir nicht endlich mal in uns selber positive Energie multiplizieren - worauf wollen wir noch warten? Uns läuft die Zeit wirklich weg. Ich bin jetzt schon 56, ich kann wirklich ein Lied davon singen, wie schnell es geht", berichtet Andrea nun gegenüber "RTL". Und auch Vanessa kann ihr nur beipflichten! So ergänzt sie: "Selbst mit 30 kommen solche Gedanken, glaub mir. Wirklich, die Zeit rennt!" Wow! Ehrliche Worte, die man so von den beiden gar nicht erwartet hätte. Doch Andrea geht noch weiter und gibt abschließend über ihre negativen Emotionen zu verstehen: "Ich habe wirklich keine Lust mehr dazu. Weil es Zeitverschwendung ist." Ob es ihr wohl gelingen wird, gar keine doofen Gefühle mehr zuzulassen? Wir können gespannt sein ...