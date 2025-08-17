Er hatte keine Ahnung...

Andrea Kiewel: Ihre Liebe begann mit einer Lüge

Andrea Kiewel hat sich erst vor wenigen Wochen verlobt. Dabei begann ihre Liebe mit einer Lüge...

Andrea Kiewel hat die Hand auf der Brust und schreit. - Foto: IMAGO / BOBO

Andrea Kiewel hat die Hand auf der Brust und schreit.

© IMAGO / BOBO

Was für ein Geständnis! Andrea Kiewel (60) zeigt stolz ihren Verlobungsring – doch hinter ihrem Glück steckt ein pikantes Geheimnis. Ihre Liebe begann mit einer Lüge. Und ihr Schatz hatte keine Ahnung…

Andrea Kiewel hat frech geflunkert

Als Kiwi ihren Traummann kennenlernte, verschwieg sie ihm glatt ihren berühmten Job. "Ich sagte einfach: Ich schreibe", erzählte sie in einem Interview. Kein Wort vom "Fernsehgarten", keine Spur von Star-Status! Wie bitte? So eine Lüge am Anfang? Doch sie wollte, dass er sich nicht in die TV-Lady, sondern in die echte Andrea verliebt.

Heute leben die zwei in Tel Aviv, planen voller Vorfreude ihre Hochzeit. Der israelische Ex-Elitesoldat und Ingenieur weiß natürlich längst, was seine Liebste wirklich macht. Und liebt sie gerade dafür, dass sie ihm ihr Herz und nicht ihren Promi-Glamour gezeigt hat.

