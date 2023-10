Andrea Kiewel: Mega-Ausraster vor laufenden Kameras

Ob Unwetter, Pannen oder skurrile Gast-Auftritte: In 23 Jahren "ZDF Fernsehgarten" hat Andrea Kiewel eigentlich alles erlebt, was in einer Live-Show passieren kann. Sollte man meinen. Doch beim großen Oktobefest-Spezial vom Lerchenberg in Mainz raubten eingeschleuste Zuschauer der Moderatorin den letzten Nerv …