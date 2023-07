Andrea Kiewel & Thomas Gottschalk: Jetzt sollen es alle wissen!

"Ich habe doch einen Vierjahresvertrag", beruhigt Kiwi ihre Fans. Von einem "Fernsehgarten"-Aus will sie nichts wissen! "Thomas Gottschalk moderiert doch auch seit Jahren auf allen Sendern, also bei RTL und ZDF. Frauen dürfen das doch auch – und das freut mich auch", schwärmt sie.

So leicht werden die Fans der Sendung sie also nicht los! Beim "Riverboat Leipzig" verrät Kiewel nämlich, dass es sie schon beim ZDF-Casting völlig aus den Socken gehauen hat. "Hingefahren, ich weiß es noch ganz genau, es war Februar 2000, durch die Pforte beim ZDF, und es war so: ´Woah, richtiges Fernsehen! Wow!´ Ich wusste nichts. Ich kannte die Sendung nicht. Ich hatte weder zuvor was von Ilona Christen noch von Ramona Leiß gehört. Ich war die Jungfrau im ´Fernsehgarten´, ehrlich. Habe das Casting gemacht und wusste nach 30 Sekunden, das ist es, das ist es. Es war Liebe auf den ersten Blick und es hat sich nie verändert", verrät sie.

Die TV-Zuschauer müssen sich also keine Sorgen machen! Andrea bleibt ihnen auch weiterhin erhalten - genau wie Thomas!