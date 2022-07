Andreas Gabalier: Unerwartete Liebesnachrichten

"Das ist was Wunderschönes. Viele Liebesbriefe, viel Lebensfreude, so viel Zuspruch wieder - es ist total schön, dass ihr alle da seid! Ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass wir wieder so richtig loslegen", lässt Andreas Gabalier nun bei der großen "Schlagerstrandparty" von Florian Silbereisen seinen Gefühlen freien Lauf! Ehrliche Worte, die zeigen: Andreas ist die Unterstützung seiner Fans enorm wichtig! Doch die richtige Frau fürs Leben war unter den Liebesanwärterinnen leider dennoch nicht dabei! So geht Andreas seit der Trennung von Ex-Freundin Silvia immer noch solo durchs Leben! Ob der Sänger in den nächsten Monaten sein Herz wohl noch verschenken wird? In der letzten Zeit war jedenfalls schon des Öfteren die Rede davon, dass Andreas ein Auge auf Schlagerkollegin Beatrice Egli geworfen haben soll! Bis jetzt wurden jedoch sämtliche Liebesspekulationen von den beiden dementiert.

Wie es für die beiden Alpenstars weitergeht? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!