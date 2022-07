Andrej Mangold: Neue Liebe! Jetzt spricht er Klartext

So so, ob diese Glücks-Gefühle wohl mit einer ganz bestimmt Frau zu tun haben? Immerhin ging der Basketball-Spieler in letzter Zeit ganz schön auf Flirt-Kurs - nicht nur mit Influencerin und Unternehmerin Amal Wakim schien sich Andrej verdächtig gut zu verstehen, zuletzt wurde ihm auch ein heißer Flirt mit Instagram-Beauty Anni Jung nachgesagt. Bleibt abzuwarten, ob der einstige Rosenverteiler wirklich schon bald ganz offiziell eine neue Frau an seiner Seite hat.

Schon vor seiner Zeit als Bachelor kannte sich Andrej Mangold mit schönen Frauen aus. Mehr zu seiner Model-Ex erfährst du im Video: