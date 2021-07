Andrej Mangold & Claudia Obert: DAS war bei "Kampf der Realitytstars" nicht zu sehen

Andrej und Claudia sind gute Freunde

In einem Instagram-Live-Video plaudert Andrej unter anderem mit Claudia. Dabei sprechen sie nicht nur über die Sex-Videos von Bastian Yotta, Tinder und das Baby von Chris Broy, sondern auch über ihre gemeinsame Zeit in Thailand. Besonders die Gespräche mit dem Ex-"Bachelor" haben es der Luxus-Lady angetan. "Wir haben uns ja eigentlich extrem gut verstanden und hochkarätige Gespräche geführt. Davon ist noch nichts gesendet worden. Ich bin enttäuscht", erklärt sie geknickt.

Doch Andrej kann sie beruhigen. "Ja, du, in Folge zwei... da war ja, glaube ich, noch nicht so viel. Ich bin mal gespannt, ob das noch diesen gewissen Turn kriegt da. Wir waren ja echt viel spazieren, auch am Strand", verrät er. Die gemeinsamen Gespräche waren laut Claudia "wie beim G7-Gipfel". Auch Andrej kann da nur zustimmen. "Intellektuell und politisch" waren die beiden offenbar "ganz weit vorne".

Doch es gibt noch eine Sache, die Claudia und Andrej miteinander verbindet: Basketball! Voller Freude erinnert die 59-Jährige sich an ihre Schulzeit zurück, in der sie auf dem Feld stand. Und auch sonst scheint sie eine Frau vieler Talente zu sein. "Die Claudia hat auf jeden Fall extrem abgeliefert, egal, in welcher Disziplin", schwärmt Andrej in dem Live-Video. "Und das wurde ja auch schon öfter gesagt. Du weißt es auch selber. Viele Frauen sind neidisch auf dich!"