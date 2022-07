Andrej Mangold & Melissa Damilia: Finden sie nun im TV zusammen?

Nachdem es auf ihren Social Media Plattformen verdächtig ruhig geworden ist, meldeten sich Andrej Mangold sowie auch Melissa Damilia mit einer großen Ankündigung bei ihrer Community zurück. Melissa verkündete bereits in einer Instagram-Fragerunde, dass ein großes Projekt ansteht und verrät: "Ich darf Teil einer großen Produktion sein, welche auch dieses Jahr noch ausgestrahlt wird. Das ist auch der Grund, warum hier mal mehr und mal weniger von mir kommen wird. Eine Herausforderung, für welche ich wahnsinnig dankbar bin".

Worum es sich dabei handelt macht die einstige "Love Island"-Kandidatin noch nicht bekannt. Aber auch ihr Bachelor-Universums-Kollege Andrej Mangold macht vielsagende Andeutungen und verkündet auf seinem Kanal: "Die nächste große Show steht bevor! Freue mich riesig. Heute haben wir direkt zehn Stunden produziert und es hat so viel Spaß gemacht. Kann euch leider noch nicht sagen, welches Format und welcher Sender, aber es wird wirklich sehr herausfordernd, anspruchsvoll, schweißtreibend und unterhaltsam. Ausstrahlung der Show noch in diesem Jahr."

So so, das klingt aber verdächtig ähnlich. Ob die beiden wohl wirklich nun gemeinsam an dem Mega-Projekt arbeiten, bleibt abzuwarten.

Wer es neben Andrejs Ex Jennifer Lange bereits schaffte das Herz des Bachelors zu erobern, erfährst du im Video: