Andrej Mangold: Valentinstag-Date mit dieser Beauty?

Dieses Bild bringt bestimmt einige Frauenherzen zum schmelzen. Darunter auch das einer ganz bestimmten Dame - keine geringere als Amal Wakim. Die erfolgreiche australische Unternehmerin, die es sogar auf die "Forbes 30 under 30"-Liste geschafft hat, macht in den Kommentaren eine deutliche Anspielung. Auf Andrejs Worte "Hey Love, I'm on my way" kommentiert sie "But you’re not on your way?" und "See you next week?". So so, steht da etwa ein verspätetes Valentinstags-Date ins Haus. Andrej kommentiert Amals Fragen nur mit einem breit grinsendem Emoji und vielsagenden Augen.

Doch schon in den vergangen Wochen spitzten sich die Indizien auf eine mögliche Liebelei der beiden auf Social Media zu. Auf diesen sexy Post der Brünetten Business Woman kommentierte Andrej bereits verheißungsvolle Worte: