Angela Merkel: Schwerer Unfall! Und ihr Mann lässt sie im Stich

Es sollte ein so schöner, entspannter Urlaub werden. Schon lange träumte die 68-Jährige von Wanderungen mit ihrem Joachim. Doch wie so oft im Leben kam es auch bei ihr anders als geplant. Ein schwerer Unfall überschattete ihre freie Zeit. Eine unüberlegte Bewegung, vielleicht auch ein Sturz, ein Knirschen im Knie – und von einer Minute auf die andere konnte Angela nicht mehr richtig laufen. Von ihrer Sprecherin ist zu hören, dass sie sich eine Knieverletzung zugezogen hat.

Besonders gefährlich daran: Es ist die dritte schlimme Verletzung in nur wenigen Jahren. 2011 wurde Merkel bereits in der Charité am linken Knie operiert. Nur drei Jahre später brach sie sich – ebenfalls im Urlaub – beim Skilanglauf das Becken an. Trotzdem arbeitete sie, bis es nicht mehr ging. "Jetzt folgt sie dem Rat der Ärzte, um eine optimale Heilung zu ermöglichen. Sie soll drei Wochen lang viel liegen", erklärte ihr langjähriger Sprecher Steffen Seibert (62).

Es ist also wieder ihr Knie, und diesmal ist es besonders wichtig, dass die ehemalige Bundeskanzlerin auf ihre Ärzte hört. Schont sie sich nicht, könnte das schlimme Folgen haben. Droht ihr vielleicht sogar der Rollstuhl?