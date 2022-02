Angela Merkel: So schlecht geht es ihr wirklich

Schon häufiger musste sie auf ärztliche Hilfe zurückgreifen: In den 90ern wurde sie am Bein operiert, trug längere Zeit Gips. 2014 stürzte sie beim Langlauf, brach sich den Beckenring – die Heilung dauerte mehrere Wochen. 2019 zitterte sie bei der Begrüßung des ukrainischen Präsidenten plötzlich heftig am ganzen Körper. Verzweifelt presste sie die Lippen zusammen und versuchte, den Anfall zu verbergen. Auch in den Wochen danach wiederholten sich die schockierenden Szenen. Im letzten Jahr sorgte ein sogenannten Strecksehnen-Riss an der linken Hand für Schlagzeilen. Immer war ihr Mann Joachim Sauer (72) an ihrer Seite und tat alles, damit sie wieder gesund wurde.

Traurig, dass er sie in diesen schweren Zeiten jetzt im Stich lässt und sich nicht um seine Frau kümmert.