Angela Merkel: So schlecht geht es ihr wirklich

Angela Merkel & Joachim Sauer

Heimliche Scheidung

Verdrießlich blickt die Altkanzlerin, wenn man sie in diesen Tagen auf den Straßen Berlins erwischt. Stets ist sie ohne ihren Mann unterwegs, ob auf dem Weg zur Wahl des Bundespräsidenten, auf dem Sprung in den Supermarkt oder in ihr neues Büro. Was sie so niedergeschlagen wirken lässt?