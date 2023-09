Angela Merkel & Joachim Sauer: Nun ist es aus! Er macht sich aus dem Staub

Es war der erste Auftritt der Politikerin und des Chemie-Professors seit langem. Und dann so ein Desaster! Prof. Sauer reicht es. Die Koffer sind bereits gepackt. In wenigen Tagen geht es los. Es zieht ihn nach Cambridge, wo er aufgrund seiner Forschungstätigkeit am Institut für Chemie zum Mitglied der American Academy of Arts und Sciences ernannt. Eine große Ehre.

Und für ihn eine große Freude, denn die hübsche Italienerin Laura lässt den Kanzler-Gatten strahlen. Wenn sie von ihm schwärmt in aller Öffentlichkeit, lächelt er selig. Doch gehört bei so einem Ereignis nicht eigentlich seine Frau an seine Seite?

Die attraktive Signora Dottoressa Laura Gagliardi lässt nicht zum ersten Mal dunkle Wolken über der Ehe von Angela Merkel und Joachim Sauer aufziehen. Sie war sogar Thema einer Aussprache im Urlaub des Ehepaars auf den Kanaren. Damals gelobte er Besserung. So wie es aussieht, ist es bei dem Vorsatz geblieben…

Im Dezember feiert das Paar Silberne Hochzeit. Jedenfalls sind sie dann 25 Jahre verheiratet. Doch im Moment ist die Stimmung genauso verregnet wie auf dem roten Teppich bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Während jenseits des Ehe-Zauns die italienische Sonne verlockend strahlt…