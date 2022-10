Angelina Jolie: Enthüllt! Emotionale Zeilen an Ex Brad Pitt

Damit hätte wohl niemand gerechnet! Seit Angelina Jolie und Brad Pitt 2016 die Scheidung eingereicht haben steht das einstige Traumpaar auf Kriegsfuß. Nicht nur um das Sorgerecht streiten sich die beiden seither, auch das gemeinsame französische Weingut sorgte in der Vergangenheit bereits für Ärger zwischen ihnen. Jetzt wurde jedoch eine E-Mail der "Tomb Rider"-Darstellerin an ihren Ex veröffentlicht in der sie sich von einer viel zerbrechlicheren Seite zeigt.