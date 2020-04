Michael Patrick Kelly: Wer ist seine schöne Frau Joelle Verreet?

Mädchenschwarm, Rockstar der " ", Mönch, Solo-Musiker und zuletzt Gastgeber bei „Sing mein Song“, Michael Patrick Kelly hat wohl keine Herausforderung in seinen knapp 40 Jahren auf der Welt gescheut. Trotzdem sein Terminkalender auch heute noch aus allen Nähten platzt, ist der Musiker endlich zu Hause angekommen. Zu verdanken hat er das Joelle Verreet! Wer ist die Frau, die das Leben von Michael Patrick Kelly bereits in den frühen 90er Jahren auf den Kopf stellte?

Michael Patrick Kelly: Unerwiderte Liebe zu seiner Frau

Hineingeboren in die größte Familienband aller Zeiten drehte sich das halbe Leben von Michael Patrick Kelly alias um die Musik. Von Kindesbeinen an stand der Sänger mit irischen Wurzeln mit seiner neunköpfigen „The Kelly Family“ auf der Bühne, doch sein größter Traum blieb lange unerfüllt. „Wir haben davon geträumt, viele Häuser zu besitzen, in großen Stadien zu singen, auf einem Schiff zu leben und in einem Schloss zu wohnen. Keiner dieser Wünsche blieb offen. Aber was wirklich im Leben zählt, kann man nicht mit Geld bezahlen. Jeder von uns kommt an den Punkt, wo er sich fragt: Wo komme ich her? Was mache ich hier? Wo geht es hin?“

In den 90ern komponierte Michael Patrick Kelly mit der "Kelly Family" ein Liebeslied für seine große Liebe Joelle Verreet Foto: Imago

Lange musste er suchen, doch im Herzen wusste er immer wo er hingehört. Schon in den frühen 90er Jahren verschenkte Michael Patrick Kelly sein Herz an seine zukünftige Frau. Blieb die Liebe zu Joelle Verreet in seiner Jugend noch unerwidert, konnte er ihr Herz Jahre später erobern. Nach seiner Rückkehr aus einem Kloster, in dem er zweitweise unter dem Namen John Paul Mary lebte, traf er seine Jugendliebe wieder. Diesmal sollte es für immer sein, so traten die beiden im Frühjahr 2013 bei einer romantischen Hochzeit an der irischen Westküste vor den Traualtar.

Joelle Verreet ist für Paddy ein "Geschenk des Himmels"

Besser spät als nie! Zwar mussten Michael Patrick Kelly und Joelle Verreet für eine gemeinsame Zukunft lange kämpfen, doch dafür hält das Glück der beiden bis heute an. Auch im verflixten siebten Ehe-Jahr hat die Liebe nicht nachgelassen. So kommt Michael Patrick Kelly noch immer nicht aus dem Schwärmen heraus, wenn er über seine Ehefrau spricht: „Sie ist sehr, sehr großzügig und sehr verständnisvoll. Wenn wir zusammen sind, ist es intensiver, wenn ich unterwegs bin, macht jeder so ein bisschen sein Ding.“

John Michael Kelly & Maite Itoiz: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Joelle Verreet bringt aber auch wirklich das volle Paket mit. Ursprünglich stammt die hübsche Brünette aus Belgien. Dort promovierte sie in Religionsphilosophie, bevor sie sich einen Job als Journalistin suchte. Wie ihr Liebster pflegt Joelle darüberhinaus eine große Begeisterung für Klöster, so verbrachten die beiden bereits gemeinsam einen Freiwilligendienst bei den Mutter-Teresa-Schwestern in Kalkutta. Gegenüber „Rocktalent“ hat Michael Patrick Kelly verraten, dass seine Frau ein echtes „Geschenk des Himmels“ ist. Wenn da mal nicht jemand so richtig verknallt ist. Kein Wunder, immerhin widmete der Nachwuchsmusiker seiner Liebsten bereits 1993 den Liebeskummer-Song "Looking for Love". Eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch...

Michael Patrick Kelly & Joelle Verreet wünschen sich Kinder

Auch wenn Michael Patrick Kelly mit seiner Rolle als Solo-Künstler und Gastgeber bei „Sing mein Song“ bereits allerhand um die Ohren hat, steht ein Thema schon lange auf der Wunschliste. Ein gemeinsames Kind wäre das Sahnehäubchen auf der glücklichen Ehe mit Joelle Verreet. „Es wäre schön, wenn’s klappt. Wir sind für alles offen,“ verriet er bereits 2017 schmunzelnd gegenüber „Promiflash“. Dass er ein Händchen für Kinder hat, hat der frühere Kelly-Frontmann in seiner Rolle als Botschafter für die Wohlfahrtsorganisation "Caritas" zudem bereits mehrfach bewiesen.

Kinder gehören für Michael Patrick Kelly quasi zum Leben dazu. Immerhin ist der Musiker selbst in einer waschechten Großfamilie mit elf Geschwistern aufgewachsen. Doch bis es soweit ist, genießen er und seine Frau erst einmal die Ruhe auf dem Land. Den Wohnwagen, in dem er aufwuchs, hat er heute gegen ein Leben im beschaulichen Niederbayern eingetauscht. Dort fühlt sich der "Sing mein Song"-Gastgeber pudelwohl: „Ich mag das dörfliche Leben und die Natur sehr gerne.“ Und sein größter Wunsch ist ja bereits in Erfüllung gegangen.

