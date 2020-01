John Michael Kelly & Maite Itoiz: Wer ist die Frau an seiner Seite?

Als Sohn und Bandmitglied der Kelly Family spielt die Musik seit Kindertagen die erste Geige im Leben von John Michael Kelly. Umso schöner, dass der Vollblut-Künstler seine größte Leidenschaft heute mit seiner Frau teilen kann. Maite Itoiz steht ihrem Liebsten in Sachen Karriere in nichts nach.

Einst im Kinderzimmer, heute auf den internationalen Bühnen: Bereits seit ihrer frühsten Kindheit sind John Michael Kelly und Maite Itoiz unzertrennlich. Schon mit sechs Jahren wusste die schöne Spanierin, dass sie den fünften Sohn der eines Tages heiraten möchte. Trotzdem sollten noch 20 Jahre ins Land gehen, bis die beiden Musiker zusammenfanden. Wer ist die temperamentvolle Frau, die sich den Weltstar angelte?

John Michael Kelly & Maite Itoiz: Liebe auf den ersten Blick

Bereits seit 1974 zieht John Michael Kelly, der mit bürgerlichem Namen John Miguel Suokko heißt, mit seiner Familie als Straßenmusiker durch die Gassen Spaniens. Statt einer Schulbildung förderten seine Eltern die musikalische Erziehung des damals Siebenjährigen. Zu diesem Zeitpunkt ist Maite Itoiz noch nicht einmal geboren, erst ein Jahr später erblickt die Spanierin das Licht der Welt. Als sich die beiden Kinder 1976 erstmals begegnen, ist es für die kleine Maite Liebe auf den ersten Blick. Einige Jahre später kommt es zum freudigen Wiedersehen bei dem die Sechsjährige bereits wissend verkündet: „Ich werde dich heiraten!“

Zwar sollten noch weitere 20 Jahre verstreichen, doch am Ende waren die beiden Musiker füreinander bestimmt. Im Jahr 2001 gaben sich John Michael Kelly und seine Maite Itoiz das Ja-Wort im Rahmen einer mittelalterlichen Zeremonie im Baskenland. Für die damals 26-Jährige geht ein wahres Märchen in Erfüllung. Nicht zuletzt wegen ihrer ähnlichen Interessen, hält die Liebe von John Kelly und seiner Frau bis heute an.

Mit seiner Frau gründet John Kelly die Band “Elfenthal“

Nicht nur menschlich, sondern auch musikalisch liegen die beiden Eheleute auf einer Wellenlänge. So kann Maite Itoiz heute auf eine Karriere als Opernsängerin und Sopranistin zurückschauen. 2006 gründen John Kelly und seine Frau gemeinsam die Symphonie-Rock-Band „Elfenthal“. Seither touren die beiden durch Europa, Kanada und Russland. Selbst in sozialen Fragen sind sich die beiden Vollblutmusiker meist einig. So spenden die beiden einen Teil der Einnahmen ihres 2008 erschienen Albums „Tales From The Secret Forest“ an die Umweltschutzorganisation WWF.

Doch nicht nur auf den gemeinsamen musikalischen Wegen, sondern auch bei Solo-Projekten steht Maite Itoiz ihrem John treu zur Seite. Als der 52-Jährige 2019 sein Glück bei „Dancing on Ice“ wagt, ist seine Frau sein größter Fan. Voller Begeisterung äußerte die Spanierin nach der ersten Show: „Das ist Wahnsinn. Ich sehe, wie wichtig das für ihn ist. Nach dem ersten Training ist er heimgekommen und seine Augen waren so glücklich.“ Und schon bald kann Maite Itoiz ihren ganz persönlichen Star-Tänzer wieder anfeuern. Schon im Februar 2020 wagt sich der Kelly-Musiker, der eigentlich von einer Karriere als Ballett-Tänzer träumte, noch einmal auf das Tanzparkett von "Let's Dance".

John Kelly & Maite: Ein Hund ersetzt Kinder

Einzig das Thema Kinderplanung blieb neben den vielen musikalischen Erfolgen bislang auf der Strecke. Zwar steht John Kelly seit 2017 wieder an der Seite seiner Kelly Family auf der Bühne, doch eine eigene Familie konnte der 52-Jährige bislang nicht gründen. Das Thema Kinder scheint bei John Kelly und seiner Frau vom Tisch zu sein. Doch über Familienzuwachs konnten sich die beiden Vollblut-Musiker trotzdem freuen. Gemeinsam mit ihrem Parson Russell Terrier namens Izar lebt das Ehepaar heute in der spanischen Heimat. Wenn sie nicht gerade mit ihrer Musik durch die Welt reisen...

