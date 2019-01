Anja Zeidler verrät ihr ultimatives Fitness-Geheimnis!

Reddit this

Anja Zeidler hat in den vergangenen Jahren eine echte Verwandlung hingelegt. Früher war die Bodybuilderin, mittlerweile hat sie ihr Leben komplett umgekrempelt. Und sie könnte darüber nicht glücklicher sein. Wie ihr Leben so verläuft, zeigt sie jetzt sogar im ! Anja Zeidler ist in der neuen Staffel von "Fitness Diaries" (freitags, 22.10 Uhr auf Sixx) zu sehen. (Die Folgen gibt es außerdem samstags ab 12 Uhr auf Youtube!)

Zum Staffel-Start stand sie inTouch Online für ein Kurz-Interview Rede und Antwort...

Du warst früher eine Bodybuilderin. Wie schwer war deine Verwandlung? Und wie schaffst du es fit und durchtrainiert zu bleiben?

Die Wandlung war vor allem psychisch eine Herausforderung. Ich war im Verbesserungsdrang gefangen und habe jene Selbstliebe verloren. Ich musste lernen, dass ich mehr bin als nur mein Körper!

Nie hätte ich gedacht, dass das Loslassen vom Kalorien zählen & täglichen Wiegen mein Schlüssel zum Gleichgewicht sein wird. Heute mache ich Sport mit dem Aspekt SPASS im Vordergrund, was der Grund ist wieso ich dranzubleiben WILL. Mindset!

Was sind deiner Meinung nach die besten Übungen für zierlichere Frauen, um Muskeln aufzubauen?

Ich persönlich rate nicht diversen Übungen zu folgen, sondern der Sportart nachzugehen, die einem Spaß macht. Bei mir ist es Tanzen zu Hip Hop Musik. Es ist für mich ein Nebeneffekt, aber Ich verbrenne dabei so viele Kalorien, ohne es zu merken, da ich Spaß habe und diese Sportart mir guttut.

Finde deine Sportart und sie wird dir auf allen Ebenen guttun. Physisch & psychisch!

Sophia Thiel: So purzeln die Feiertags-Kilos

Wie ernährst du dich, um so einen trainierten Körper zu behalten?

Ich persönlich ernähre mich seit rund 3 Jahren vegan, nicht aber um entsprechend auszusehen. Bei mir sind es vor allem ethische und gesundheitliche Beweggründe. Dass mich die vegane Ernährung fit und in Form hält, ist natürlich ein toller Nebeneffekt!

Dein bester Motivations-Tipp für Sportmuffel?

Wenn man mal keine Lust hat, nicht hingehen & sich dafür nicht verurteilen! Es packt einem plötzlich wieder von selbst, so fern man die Sportart gefunden hat, die man aus dem Aspekt Spaß gewählt hat. Was war deine Lieblingssportart als Kind? Ballsportarten? Inlineskaten? Schwimmen? Klettern? Das alles sind körperliche Aktivitäten, die gesundheitsförderlich sind. Sport ist nicht nur zum da, aber das wird plötzlich von selbst zum Nebeneffekt, wenn man mental umgestellt hat...