Ann-Kathrin & Mario Götze: Sie wurde eiskalt durch eine jüngere Frau ersetzt

Denn mit FC-Bayern-Starverteidiger Matthijs de Ligt (22) bekommt nicht nur Ann-Kathrins Mann, Eintracht-Frankfurt-Kicker Mario Götze (30), knallharte Konkurrenz – sondern auch die Instagram-Beauty selbst! Und zwar von Matthijs’ Freundin Annekee Molenaar! Die 22-jährige Blondine ist superheiß, top in Shape, arbeitet erfolgreich als Model für Luxus-Brands wie Bulgari, Hunkemöller oder Toral und hat es sogar schon auf die holländische "Vogue" geschafft. Wow, ein echtes Glamour-Paar! Aber damit nicht genug: Auch auf Instagram könnte die schöne Niederländerin zur gefährlichen Nebenbuhlerin für Ann-Kathrin werden. Denn dort wirbt Annekee auch als Influencerin für hochpreisige Labels wie Hugo Boss oder Armani Beauty. Aktuell folgen ihr bereits rund 500 000 Fans – Tendenz natürlich stark steigend!

Und während Ann-Kathrin im Netz oftmals als arrogant und glamourgeil betitelt und ihr vorgeworfen wird, viel zu künstlich zu wirken, gilt Annekee als total sympathisch und locker. In ihrer letzten Wahlheimat Italien, wo Matthijs bei Juventus Turin spielte, schwärmen die Fans: "Es ist so schade, dass du gehst. Wir vermissen dich jetzt schon, du Queen!" Mit ihren 22 Jahren ist Annekee außerdem noch weit entfernt von Botox, Fillern und Co., Ann-Kathrin gab dagegen gerade erst wieder zu, regelmäßig beim Beauty-Doc zu sitzen: "Ich lasse es immer dann erneuern, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche es." Und auch ihre Lippen stammen aus der Filler-Spritze, sie plant sogar, bald ihre untere Augenpartie mit Botox zu behandeln. Dass nun ausgerechnet ein so viel jüngeres Model droht, sie für immer vom Spielerfrauen-Thron zu stürzen, dürfte den Beauty-Druck stark steigen lassen – und Ann-Kathrin ziemlich tiefe Sorgenfalten bereiten…