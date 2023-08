Anna-Carina Woitschack: Blitz-Baby mit ihrem neuen Freund

Anna-Carina Woitschack schwebt auf Wolke sieben! Kurz nach der Trennung von ihrem Ex Stefan Mross, hat die ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidatin in Key-Account Manager Daniel B. ihren Mr. Right gefunden - und mit dem könnte es besser nicht laufen! Wie verliebt sie in ihren Neuen ist und wie sie zu dem Thema Kinderplanung steht, verrät Anna-Carina jetzt im Interview.