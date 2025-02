Anna-Carina Woitschack: Nach harter Kritik – jetzt bekommt sie Unterstützung

"20 Prozent würde ich hoffe, dass Anna-Carina das Ding gewinnt. Sie ist so eine tolle, bezaubernde Frau. Hat mir sehr wehgetan, dass sie so attackiert wurde nach der abgebrochenen Dschungelprüfung", so der Ex-Fußballkommentator. Es sei von vielen Leuten nicht fair gewesen, ist er überzeugt, weil man Klaustrophobie ernst nehmen solle. Da dürfe man "keine blöden Sprüche machen", meint er.

Obwohl die Schlagersängerin mehrfach an den Dschungelprüfungen gescheitert war, ist Jörg noch immer überzeugt, dass Anna-Carina das Zeug zur Dschungelkönigin hat und auf keinen Fall rausfliegen sollte. Anna-Carina sei eine herzensgute Frau und ein toller Mensch, betonte er. Sie habe einfach Pech gehabt bei ihren Prüfungen, ist er sicher. "Ich habe ihr Mut zugesprochen und ihr gesagt: 'Du schaffst auch das Finale.' Denn ich bin der Überzeugung, dass am Ende immer die Sympathischen gewinnen. Mein Eindruck war, dass Anna-Carina mit zu den Sympathischsten in diesem Kreis gehört", erklärte Jörg.