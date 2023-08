Anna-Carina Woitschack: Neuland! Jetzt ist sie im Reality-TV zu sehen

Neuland für die Schlagersängerin! Wie jetzt bestätigt wurde, wird Anna-Carina Woitschack an einer neuen Reality-TV-Show teilnehmen. Bei der RTL-Show "Die Verräter - Vertraue niemandem!" geht es, wie der Name schon sagt, um Vertrauen bzw. Betrug. Dabei werden übernehmen die prominenten Teilnehmer und Zuschauer die Rolle der "Detektive". Wenn sie den Verräter überführen, erwartet den Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.