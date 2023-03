Anna Ermakova: Heimlicher Männerbesuch hinter den "Let's Dance"-Kulissen

Wie die "Bild" nun erfahren haben will, hat Anna Ermakova am Wochenende Liebesbesuch bekommen, viel Schmusezeit und Zweisamkeit inklusive. Jedoch ist über den Liebsten der Promi-Tochter nicht viel bekannt, Anna hält ihren Mr. Right so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Im April 2019 wurden die beiden erstmals knutschend in London erwischt. Fünf Monate später urlaubten die Turteltauben bereits gemeinsam mit Annas Mama Angela Ermakova in Monaco.

Auch aus dem Namen ihres Freundes macht die Tochter von Boris Becker ein großes Geheimnis. Es ist nur bekannt, dass er der Erste sein soll, mit dem sie jetzt schon länger als nur ein paar Monate gemeinsam durchs Leben geht. Bei einer solch romantischen Geste, wie dem Liebesbesuch ihre Liebsten, tanzt es sich für Anna Ermakova bestimmt noch einmal beschwingter durch die Proben für die nächste "Let's Dance" Liveshow!

