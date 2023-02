Anna Ermakova: Das sagt sie zu Vater Boris Beckers Besenkammer-Affäre!

Für die 22-Jährige ist all das jedoch nicht, was sie als Menschen ausmacht. Sie stellt klar: "Familie ist Familie, aber das definiert mich ja nicht als Person". Um das noch einmal unter Beweis zu stellen, will sie in der kommenden Staffel "Let's Dance" nun alle Vorurteile weggtanzen. Bleibt abzuwarten, mit welchem Profi-Tänzer die Tochter von Boris Becker über das Parkett fegen wird.

